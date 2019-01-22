Суд прекратил производство по ходатайствам об аресте Рыбки и Лесли

Нагатинский суд прекратил производство по ходатайствам следствия об аресте Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на суд.

— Прекратить производство по ходатайству следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании Кириллову меры пресечения в виде содержания под стражей, — огласила судья.

Такое же решение судья вынесла и в отношении Рыбки.

Отметим, что о прекращении производства попросил следователь. С его заявлением согласился и прокурор.

Как уже ранее сообщал Лайф, Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время незаконного секс-тренинга. Местный суд приговорил их к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства, однако сразу по прилёте парочку задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.