В Белоруссии для чиновников напишут кодекс поведения в соцсетях

Основной идеей законопроекта является подход к госслужбе как к целостной системе.

В разрабатываемом законопроекте "О государственной службе" будет определено, каким образом чиновники должны вести себя в социальных сетях, сообщает "Белта".

— Кроме того, там прописывается, как государственному служащему вести себя в социальных сетях, — рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

По словам Ипатова, социально-правовые гарантии и различные компенсации для государственных служащих будут закреплены соразмерно с устанавливаемой ответственностью. Ипатов отметил ужесточение спроса за коррупцию и недисциплинированность.

— Для того, чтобы были социальные гарантии и какие-то так называемые бонусы для госслужащих, необходимо посмотреть, как соблюдается служебная дисциплина и какая ответственность у государственного служащего перед населением, — отметил глава Национального центра законодательства.

В законопроекте будут уточнены этические требования, предъявляемые к должностным лицам в служебное и внеслужебное время.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил коррупционерам, призвав чиновников избегать незаконных схем.