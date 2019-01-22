Мигранты подрались из-за очереди за российским гражданством на Ямале

По словам очевидца, между теми, кто ждёт своей очереди несколько дней, и теми, кто пришёл впервые, нередко возникают споры.

В управлении миграционной службы на Ямале мигранты подрались из-за очереди за российским гражданством. По информации портала URA.RU, несколько человек не поделили место в очереди на подачу документов — и конфликт едва не перерос в массовую драку.

Отмечается, что изначально толпа держалась в стороне от мужчин, между которыми разгорелся спор, однако позже, когда потасовка переросла в серьёзную драку, попыталась их растащить.

В пресс-службе управления МВД по ЯНАО информацию подтвердили, добавив, что по факту инцидента проводится проверка. По словам очевидца, очереди на подачу документов такие большие, что и за день далеко не всем удаётся пройти. Поэтому между теми, кто ждёт своей очереди несколько дней, и теми, кто пришёл впервые, нередко возникают споры.