Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

Президент Украины Пётр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины. Об этом лидер Незалежной сообщил в "Твиттере".
— Принял решение присвоить ему звание Героя Украины. Эта награда абсолютно заслужена. Он всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу, — написал Порошенко.
Президент отметил, что Филарет остаётся как духовным лидером украинской церкви, так и духовным лидером украинского народа.
Как ранее писал Лайф, Филарет признал, что "новая церковь" Украины сотрудничает с СБУ.
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