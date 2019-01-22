Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

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Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

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Церемония вручения награды состоялась на торжественном приёме по случаю Дня соборности.

Президент Украины Пётр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины. Об этом лидер Незалежной сообщил в "Твиттере".

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/poroshenko/status/1087687473453588480" target="_blank">Петро Порошенко‏</a></p>

— Принял решение присвоить ему звание Героя Украины. Эта награда абсолютно заслужена. Он всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу, — написал Порошенко.

Президент отметил, что Филарет остаётся как духовным лидером украинской церкви, так и духовным лидером украинского народа.

Как ранее писал Лайф, Филарет признал, что "новая церковь" Украины сотрудничает с СБУ.

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