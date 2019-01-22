Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

Церемония вручения награды состоялась на торжественном приёме по случаю Дня соборности.

Президент Украины Пётр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины. Об этом лидер Незалежной сообщил в "Твиттере".

— Принял решение присвоить ему звание Героя Украины. Эта награда абсолютно заслужена. Он всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу, — написал Порошенко.

Президент отметил, что Филарет остаётся как духовным лидером украинской церкви, так и духовным лидером украинского народа.

Как ранее писал Лайф, Филарет признал, что "новая церковь" Украины сотрудничает с СБУ.