Комитет Госдумы не поддержал закон об ужесточении наказания за задержку зарплаты

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Комитет Госдумы не поддержал закон об ужесточении наказания за задержку зарплаты

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Фото: © L!FE 

Авторы инициативы призывали исключить предупреждение как меру административной ответственности.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за задержку зарплаты, внесённый депутатами от ЛДПР.

Документом, в частности, предлагается исключить предупреждение как меру административного наказания за невыплату или неполную выплату зарплаты. По мнению авторов инициативы, работодателей следует сразу наказывать административными штрафами и лишь в отдельных случаях направлять предупреждение.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий россиян вставать на воинский учёт по месту фактического проживания.

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