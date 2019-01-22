В Таджикистане прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Манифиат" в городе Гулистане, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
— В результате произошедшего погиб работник данного завода, — сообщили в пресс-центре.
Ещё два работника, один из которых является гражданином Китая, пострадали и были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.
Прокуратура города Гулистана расследует обстоятельства случившегося. Как отмечается, пожар и взрыв произошли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что в результате бунта в тюрьме в Таджикистане погибло около 25 человек.
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