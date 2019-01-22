В Таджикистане прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Читайте также

В Таджикистане прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

82

Фото © Flickr/Evgeni Zotov

Пожар и взрыв произошли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В результате два человека пострадали, один погиб.

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Манифиат" в городе Гулистане, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

— В результате произошедшего погиб работник данного завода, — сообщили в пресс-центре.

Ещё два работника, один из которых является гражданином Китая, пострадали и были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

Прокуратура города Гулистана расследует обстоятельства случившегося. Как отмечается, пожар и взрыв произошли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что в результате бунта в тюрьме в Таджикистане погибло около 25 человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×