Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт

Ранее, чтобы получить компенсацию, пенсионеры старше 70 лет должны были сами доказывать, что у них нет задолженности, предоставляя данные об оплате.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому жильцы многоквартирных домов освобождаются от обязанности самим доказывать факт уплаты взносов на капремонт для получения положенной им компенсации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.

Сейчас, согласно Жилищному кодексу России, власти регионов страны могут возмещать расходы на уплату взносов на капремонт одиноко проживающим неработающим гражданам, которые достигли 70 и 80 лет. В первом случае компенсация составляет 50%, во втором — 100%. Такая же мера поддержки может действовать и в отношении семей, которые состоят лишь из неработающих пенсионеров.

Главным условием для того, чтобы эту льготу получить, является отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт, что пенсионеры должны были сами доказывать, предоставляя данные об оплате. Отныне они не будут обязаны этого делать. Информация должна запрашиваться у регионального оператора капремонта либо владельца спецсчёта.