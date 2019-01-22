Полёты Ту-22М3 временно запретили из-за крушения в Мурманской области

Там тяжёлый самолёт рухнул на взлётную полосу в сложных погодных условиях и развалился.

Полёты дальних бомбардировщиков Ту-22М3 запретили в России до выяснения причин авиакрушения в Мурманской области. Там самолёт разбился на аэродроме в Оленегорске, погибло трое членов экипажа.

— На данный момент полёты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы, — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что самолёт при посадке рухнул на полосу аэродрома, из-за чего разломился. Двое членов экипажа погибли на месте, ещё один — уже в реанимации. Четвёртый пострадал.

По озвученной ранее версии, самолёт мог попасть в снежный заряд — сильный снегопад со шквальным ветром. Ведётся расследование.