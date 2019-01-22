В Твери футбольные хулиганы поставили школьников на колени и избили их

Предположительно, подростков "наказали" за то, что они напали на местную жительницу и её дочерей.

В Твери несовершеннолетние футбольные хулиганы поставили сверстников на колени и избили их. Об этом сообщается в паблике "Плохие новости 18+".

Как написал автор публикации, конфликт начался с того, что трое подростков зашли с пневматическим пистолетом в магазин, где начали издеваться над покупательницей, подшучивая, что от неё неприятно пахнет. Она в ответ начала кричать на обидчиков и позвонила своим дочерям, которые пришли в компании друзей с бейсбольными битами.

Подростки достали пистолет, отняли у девочек биты, избили женщину и её дочерей. Об этом стало известно местным несовершеннолетним футбольным хулиганам, которые решили проучить троих подростков. Их отвели к заброшенному зданию и поставили на колени, затем их заставили извиниться.

Как только подростки принесли извинения, сверстники напали на них толпой, повалили на землю и начали пинать.

Как сообщили порталу ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, родители пострадавших мальчиков не подавали заявлений в полицию. Несмотря на это, личности зачинщиков драки удалось установить, сейчас они находятся в отделении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в школе под Ростовом футбольные хулиганы жестоко избили новичка, после "предъявы за шмот".