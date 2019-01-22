Долго не пил. Сын хулигана с рейса "Аэрофлота" рассказал о срыве отца

По словам молодого человека, его родители находятся в разводе, об отце он не слышал ничего плохого.

Сын 41-летнего Павла Ш., который попытался прорваться в кабину пилотов на рейсе из Сургута в Москву и требовал изменения курса самолёта, рассказал о своём отце.

Молодой человек охарактеризовал мужчину как завязавшего с пагубными привычками неконфликтного человека, пишут "Известия".

— Он завязал, не пил. Насчёт курить не знаю, но долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался, — цитирует издание сына Павла Ш.

По словам молодого человека, его родители в разводе. Он недавно виделся с отцом, "ничего плохого о нём не слышал". Как отмечается, юноша не смог подтвердить информацию о судимости отца.

Ранее Лайф писал, что на хулигана с рейса Сургут — Москва после посадки самолёта в Ханты-Мансийске завели уголовное дело об угоне.