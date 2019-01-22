В деловой и конструктивной атмосфере. Путин оценил переговоры с Абэ

Приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию торговых связей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Об этом лидер страны сказал во время совместного заявления по итогам беседы с Абэ в Кремле.

— Только что завершились очередные переговоры с премьер-министром Японии, которые прошли в деловой и весьма конструктивной атмосфере, — сказал российский лидер, добавив, что он поддерживает с японским премьером тесные рабочие контакты, а за последние полгода они встречаются уже в четвёртый раз.

Путин добавил, что приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию торговых связей. Отметим, что они длились более трёх часов.