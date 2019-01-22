Путин и Абэ обсудили развитие торговых связей на переговорах в Кремле

Лидеры отметили увеличение товарооборота между Москвой и Токио в минувшем году на 18%.

Приоритетное внимание на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве было уделено развитию торгово-экономических связей. Об этом сообщил российский лидер по итогам встречи.

— Отметили поступательный рост взаимной торговли в январе-ноябре истёкшего года — объём увеличился на 18%, достигнув почти $20 млрд, — рассказал Путин.

Президент РФ также назвал возможным увеличение товарооборота между Москвой и Токио до $30 млрд.

Ранее сообщалось, что в Кремле завершились переговоры Путина и Абэ. Встреча длилась более трёх часов. Президент России и глава японского кабмина обсуждали мирный договор, региональные вопросы и двустороннее сотрудничество.