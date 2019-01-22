Песков заявил, что России и Японии нужно укреплять атмосферу взаимного доверия

В будущем же эта атмосфера позволит "продвигаться и по основному вопросу", добавил представитель Кремля.

России и Японии необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наилучший способ сделать это — это всячески развивать во всех возможных сферах торгово-экономическое сотрудничество, — отметил официальный представитель Кремля, добавив, что это касается как сфер бизнеса, так и взаимодействия между жителями стран и парламентами государств.

Песков отметил, что именно над этим сегодня работал президент. В будущем же эта атмосфера позволит "продвигаться и по основному вопросу".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве, которые продолжались более трёх часов. По итогу этих переговоров состоялась пресс-конференция.