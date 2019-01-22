Центробанк оценил дыру в капитале "МИнБанка" в 60–100 миллиардов рублей

По словам зампреда Банка России, отток средств из Московского индустриального банка пока не начался.

Дисбаланс между активами и пассивами в капитале "МИнБанка" составляет от 60 до 100 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, пишет ТАСС.

— По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать, — от 60 до 100 миллиардов рублей, — сообщил Поздышев.

Он отметил, что в Банке России не видят признаков применения криминальных схем для вывода средств из Московского индустриального банка. По словам Поздышева, "МИнБанк" был очень сильно сосредоточен на кредитовании юридических лиц.

Поздышев заявил, что пока корреспондентский счёт банка стабилен. Он добавил, что обычно отток средств начинается на второй — третий день после начала санации.

— Я не думаю, что отток средств будет выше 10–15 миллиардов рублей, — сообщил зампред Банка России.

Ранее Лайф писал, что Банк России принял решение участвовать в работе Московского индустриального банка в качестве инвестора, чтобы предупредить его банкротство.