Путин назвал условия для заключения мирного договора с Японией

Ранее сообщалось, что Россия подтвердила свою заинтересованность в подписании соглашения.

Положения мирного договора между Москвой и Токио должны быть приемлемы для народов обоих государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.

По словам российского лидера, сторонам предстоит кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Между представителями двух стран стоит задача обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне.

— Разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран, — подчеркнул Путин.

Ранее Путин сообщил, что Россия подтвердила свою заинтересованность в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года.