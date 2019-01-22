"Не планируется ничего менять". Москвичам не станут запрещать пить кофе в метро

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"Не планируется ничего менять". Москвичам не станут запрещать пить кофе в метро

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Фото: © Pixabay/Yuri_B

Заммэра посоветовал любителям горячего напитка быть аккуратными и не проливать напитки на рядом стоящих пассажиров.

Пассажирам московского метро не будут запрещать пить кофе в метро, заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в беседе с журналистами.

— Пейте кофе с удовольствием, это не запрещено и, видимо, не будет запрещено, не планируется ничего менять, — сказал Ликсутов.

Заммэра посоветовал любителям кофе быть аккуратными в подземке и не проливать напитки на рядом стоящих пассажиров.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко выступил за запрет кофе в школах.

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