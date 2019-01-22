Россия и Япония проведут новые переговоры по мирному договору в феврале

Москва и Токио проведут новые переговоры по поводу мирного договора. Как пояснил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, они с президентом РФ Владимиром Путиным поручили главам МИД двух стран провести встречу в феврале.

— Мы дали указание, что в течение февраля, например, на полях конференции по безопасности в Мюнхене наши министры иностранных дел проведут следующие переговоры, а также чтобы спецпредставители глав государств провели между собой переговоры, — сказал Абэ по итогам встречи с Путиным.

Ранее глава государства заявил, что Россия подтвердила заинтересованность в подписании мирного договора. Однако его положения должны быть приемлемы для народов обоих государств.