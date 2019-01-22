Путин заявил, что Россия и Япония могут увеличить товарооборот до $30 млрд

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Путин заявил, что Россия и Япония могут увеличить товарооборот до $30 млрд

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что рост товарооборота между Москвой и Токио в 2018 году составил 18%, достигнув почти $20 миллиардов, однако объём может быть ещё больше. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

— Уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель увеличить товарооборот России и Японии в полтора раза — до $30 миллиардов, это как минимум, — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве приоритетное внимание было уделено развитию торговых связей.

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