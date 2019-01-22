Путин заявил, что Россия и Япония наращивают взаимодействие в энергетике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Япония усиливают сотрудничество в энергетике. Об этом он сказал сегодня по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Москве.

— Хороший задел для наращивания взаимодействия имеется в энергетике, — сказал Путин. — "Газпром", компания Mitsui и Mitsubishi строят третью технологическую линию завода по производству СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".

Глава государства отметил, что обсуждается возможность подключения японской стороны к таким проектам, как "Арктик СПГ — 2", "Балтийский СПГ". Кроме того, возможно сотрудничество в создании комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке.

Путин сегодня также заявил, что Россия на переговорах подтвердила заинтересованность в мирном договоре с Японией.