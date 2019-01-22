Для бывших жителей островов. Абэ сообщил о новом чартерном рейсе на Курилы

Следующая встреча премьера Японии с российским лидером может состояться в июне текущего года.

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Москва и Токио договорились организовать новый чартерный рейс для бывших жителей южной части Курильских островов, чтобы те смогли посетить могилы предков. Об этом глава японского правительства рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

— Посещение могил предков бывшими жителями на чартерном самолёте будет осуществлено этим летом, — сказал Абэ, добавив, что Япония и Россия будут стремиться к 2023 году увеличить взаимный турпоток в два раза до 400 тысяч человек.

Абэ ожидает новой встречи с Путиным в июне текущего года. Как писал Лайф, Россия и Япония проведут новые переговоры по мирному договору в феврале — их проведение поручено главам МИД двух стран.