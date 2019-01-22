Вопрос в умысле. Юрист рассказал, что грозит горе-захватчику рейса "Аэрофлота"

По словам эксперта по международному праву, дальнейшая ситуация может развиваться по мягкому или по жёсткому вариантам.

Произошедшую ситуацию с посадкой рейса "Аэрофлота" в Ханты-Мансийске можно рассмотреть с двух точек зрения. От этого будет зависеть судьба горе-захватчика. Об этом в беседе с Лайфом заявил адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев.

— Эту ситуацию можно рассмотреть с двух точек зрения, первая — это непосредственно личность самого подозреваемого и, возможно, в скором времени обвиняемого, именно связанная с его вменяемостью. Понятно, что если лицо признано недееспособным, если оно в момент совершения действий не отдавало своим действиям отчёт, включая психические заболевания. Если будет это установлено, то, понятно, что это лицо будет освобождено от уголовной ответственности, и к нему могут быть применены меры принудительного медицинского характера, вплоть до помещения в медучреждение закрытого типа, — сообщил эксперт.

Если же с психическим здоровьем 41-летнего Павла Шаповалова всё в порядке, тогда, по словам Оршева, ситуация может развиваться по двум направлениям — по мягкому или же жёсткому вариантам.

— По жёсткому, есть [состав], действительно до 12 лет лишения свободы может грозить. Но это именно если есть состав, непосредственно была попытка угона самолёта, — заявил Оршев.

Адвокат напомнил, что в некоторых ситуациях подобное поведение рассматривается как хулиганство.

— Наука криминология нам говорит, что жёсткость наказания не всегда исключает в будущем такие преступления, важна неотвратимость наказания, а не его жёсткость. Поэтому, если окажется, что человек просто решил пошутить или похулиганить, и никаких серьёзных мер или намерений у него совершить угон не было, то здесь можно обойтись хулиганством, — считает эксперт.

Оршев заявил, что в данном конкретном случае диапазон возможностей крайне велик — всё зависит от умысла Шаповалова — хотел ли он действительно стать угонщиком самолёта либо же просто решил пошутить, похулиганить.

Ранее было опубликовано видео допроса Павла Шаповалова — горе-угонщика рейса "Аэрофлота", из-за которого самолёт приземлился в Ханты-Мансийске.