В Перми от берега Камы оторвались дебаркадеры с людьми

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В Перми от берега Камы оторвались дебаркадеры с людьми

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Фото: ©L!FE

По предварительным данным, одна из плавучих пристаней тонет, проводится спасательная операция.

В Перми на набережной Камы экстренные службы проводят операцию по спасению людей, находящихся на трёх оторвавшихся дебаркадерах. Как сообщает "Местное время", ЧП случилось рядом с известной надписью "Счастье не за горами".

<p>Фото: ©L!FE</p>

— По предварительной информации, на всех дебаркадерах есть люди, — рассказали изданию. — Один из них тонет. В настоящий момент начинается спасательная операция.

Отмечается, что дебаркадеры могли оторваться от берега в другом районе города, и течение их перенесло в сторону центра.

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

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