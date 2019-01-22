В Перми от берега Камы оторвались дебаркадеры с людьми

По предварительным данным, одна из плавучих пристаней тонет, проводится спасательная операция.

В Перми на набережной Камы экстренные службы проводят операцию по спасению людей, находящихся на трёх оторвавшихся дебаркадерах. Как сообщает "Местное время", ЧП случилось рядом с известной надписью "Счастье не за горами".

— По предварительной информации, на всех дебаркадерах есть люди, — рассказали изданию. — Один из них тонет. В настоящий момент начинается спасательная операция.

Отмечается, что дебаркадеры могли оторваться от берега в другом районе города, и течение их перенесло в сторону центра.

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.