В Кремле заявили, что Путину и Абэ предстоит ещё не один раунд переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что между главой государства Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ будет ещё не один раунд переговоров. Это нужно, чтобы укрепить атмосферу доверия между Москвой и Токио.

— Таких раундов будет ещё не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты, — сказал Песков.

Сегодня в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они обсудили двусторонние отношения и мирный договор.