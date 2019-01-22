В Кремле заявили, что Путину и Абэ предстоит ещё не один раунд переговоров

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В Кремле заявили, что Путину и Абэ предстоит ещё не один раунд переговоров

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 Фото: © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что между главой государства Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ будет ещё не один раунд переговоров. Это нужно, чтобы укрепить атмосферу доверия между Москвой и Токио.

— Таких раундов будет ещё не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты, — сказал Песков.

Сегодня в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они обсудили двусторонние отношения и мирный договор.

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