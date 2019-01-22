Путин и Абэ дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах

Ответственные структуры и лица должны "чётко и оперативно" выполнить поручение лидеров.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ дали указания осуществить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Об этом сообщил глава японского кабмина по итогам переговоров в Кремле.

— Мы с президентом Путиным дали указания заинтересованным лицам и структурам чётко и оперативно провести совместную работу для скорейшего осуществления совместной хоздеятельности (на Курильских островах. — Прим. ред.), — сообщил Абэ.

По словам японского премьер-министра, огромную роль в создании доверия между двумя народами на пути к подписанию мирного договора играют "гуманные меры по посещению для бывших жителей островов могил их предков".

Ранее сообщалось, что в Кремле завершились переговоры Путина и Абэ. Встреча длилась более трёх часов. Президент России и глава японского кабмина обсуждали мирный договор, региональные вопросы и увеличение товарооборота.