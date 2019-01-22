Сутки пожара посреди воды. Горящие в Чёрном море танкеры сняли на видео

В результате произошедшего погибло 14 человек, шесть пропали без вести. 12 моряков были спасены.

СК России опубликовал кадры с горящими танкерами в Чёрном море, на которых видны остатки пламени, которые пытаются потушить водой со спасательного судна.

Напомним, танкеры "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись 21 января в районе Керченского пролива. По предварительной информации, инцидент произошёл во время передачи топлива с борта на борт.

На судах было 32 человека — граждане Турции и Индии. По последним данным, 12 человек были спасены, 14 погибли, о судьбе ещё шестерых ничего неизвестно, однако шансов найти их живыми нет.

Ранее Лайф писал о том, что горящие в Чёрном море танкеры опасно накренились.