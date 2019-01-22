Петербурженка, выигравшая в лотерею 500 млн: Пересчитала нули и была шокирована

Счастливица для начала хочет "устроить шопинг тысяч на сто", а затем купить квартиру и дачу.

Вторыми обладателями выигрыша в полмиллиарда рублей в новогоднем выпуске лотереи "Русское лото" оказались пенсионеры из Петербурга Сергей и Любовь Дороговы. Об этом сообщает пресс-служба компании "Столото".

Глава семейства работает слесарем на заводе, а жена — гардеробщицей. Любовь Федосеевна рассказала, что купила более 10 билетов, но проверила результат лишь через неделю после розыгрыша: после Нового года они долго отдыхали на даче. При этом сначала она подумала, что выиграла полмиллиона, а "потом пересчитала нули и была шокирована". Дороговы также поделились, как хотят распорядиться огромной суммой.

— Купим хорошую квартиру, но это потом. А пока пройдусь с невесткой по магазинам. Устроим шопинг тысяч на сто, — говорит Любовь, новоиспечённая миллионерша.

Сергей Иванович отметил, что ещё они планируют приобрести дачу, о которой всю жизнь мечтали, и отправиться за границу путешествовать. По словам мужчины, они ни разу не выезжали за рубеж. Дорогов признался, что он мечтает увидеть Англию, а супруга — Португалию.

Напомним, в ночь на 1 января в лотерее "Русское лото" был разыгран миллиард рублей. Баснословную сумму разделили 2 победителя. Обладателем одного из двух выигрышных билетов стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко.