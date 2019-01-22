Помпео заявил, что США и Россия не обречены быть противниками

Госсекретарь подчеркнул, что обе страны "являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов", и американская сторона это понимает.

США и Россия не обречены на то, чтобы быть противниками, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телемоста перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

— Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего, — сказал Помпео.

Госсекретарь прокомментировал перспективы развития российско-американских отношений и отметил, что "две страны являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов", и американская сторона это осознаёт.

Вместе Помпео заявил, что решения о будущем российско-американских отношений остаются за Москвой, а не за Вашингтоном.

— Мы ожидаем, что Россия начнёт менять своё поведение, идёт ли речь о поведении на Украине или работе, которую (Россия — Прим. ред.) проделала, чтобы повлиять на выборы здесь, в США, повлиять на выборы по всему миру, — сказал Помпео.

Госсекретарь выразил надежду, что российская сторона возьмёт курс действий, который поведёт их по пути верховенства закона, порядка и свободы.

Ранее Помпео заявил, что не доверяет почти всем заявлениям России.