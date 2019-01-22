В Москве приезжая официантка сломала руку посетительнице кафе

В Москве 29-летняя приезжая официантка сломала руку 51-летней посетительнице кафе, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
Потерпевшая подала в полицию заявление, в котором сообщила, что в ходе конфликта в заведении на проспекте Мира официантка повредила ей руку. Москвичке диагностировали открытый перелом левой руки и колотую рану левого предплечья.
Подозреваемая была задержана правоохранителями по месту жительства. Было установлено, что в ходе конфликта она ударила посетительницу по руке и предплечью неким предметом.
В отношении приезжей девушки возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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