В Москве приезжая официантка сломала руку посетительнице кафе

Конфликт произошёл в заведении на проспекте Мира. Женщина получила травмы средней тяжести.

В Москве 29-летняя приезжая официантка сломала руку 51-летней посетительнице кафе, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

Потерпевшая подала в полицию заявление, в котором сообщила, что в ходе конфликта в заведении на проспекте Мира официантка повредила ей руку. Москвичке диагностировали открытый перелом левой руки и колотую рану левого предплечья.

Подозреваемая была задержана правоохранителями по месту жительства. Было установлено, что в ходе конфликта она ударила посетительницу по руке и предплечью неким предметом.

В отношении приезжей девушки возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.