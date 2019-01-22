С оторвавшихся от берега Камы дебаркадеров в Перми спасены два человека

Люди доставлены на берег, от госпитализации они отказались. Угрозы подтопления прибрежной территории нет.

В Перми с оторвавшихся от берега Камы трёх дебаркадеров спасены два человека: рыбак, который находился на одной плавучей пристани, и охранник, находившийся на другой. Об этом сообщает региональное издание "Местное время" со ссылкой на краевой главк МЧС.

Люди доставлены на берег, от госпитализации они отказались. Отмечается, что угрозы подтопления прибрежной территории нет.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за подъёма уровня воды в Каме. Как писал Лайф, инцидент произошёл рядом с известной надписью "Счастье не за горами".