Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия

В соответствии с достигнутыми договоренностями спортсмены из нашей страны могут продолжать выступать на международных турнирах без ограничений, а Россия — принимать эти турниры.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое решение было принято на заседании исполкома организации. Эксперты заявили о "значительном прогрессе", достигнутом в решении проблемы допинга в России.

— Сбор всех данных является важным, и его было нелегко достичь. Мы ещё не дошли до финиша, и нам предстоит ещё многое сделать, но, несомненно, мы продвинулись, — приводит пресс-служба WADA слова главы организации Крейга Риди.

В соответствии с достигнутыми договорённостями спортсмены из нашей страны могут продолжать выступать на международных турнирах без ограничений, а Россия — принимать эти турниры.

Напомним, РУСАДА ограничили в правах после публикации скандального доклада о допинге в российском спорте. 20 сентября прошлого года исполком восстановил организации полноправный статус (спустя почти три года), но российская сторона должна была выполнить два условия. Первое было связано с предоставлением доступа экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории, а второе — с передачей на перепроверку всех подозрительных допинг-проб.