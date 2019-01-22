Французский писатель объяснил, почему Крым — Россия

В статье Бессон напоминает, что полуостров принадлежал России на протяжении веков.

Французский писатель и журналист Патрик Бессон в колонке в журнале Le Point объяснил, почему Крым российский.

В статье сказано, что в учебниках истории, в произведениях Толстого или Чехова нет упоминаний об Украине, когда речь идёт о Крымской войне 1853–1856 годов.

— И не было никакого намёка на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму, — пишет Бессон.

Писатель отмечает, что к началу или окончанию войны Украина не имела никакого отношения. По словам Бессона, он не смог найти никакой информации о политических либо военных связях Крымского полуострова с Украиной в тот временной период. Журналист считает, что украинцев среди защищавших Севастополь солдат не было.

— 8 сентября 1855 года французские войска во главе с генералом Мак-Магоном взяли Малахов курган — оплот русских солдат, а не украинской армии, которой вообще не существовало, — написал Бессон.

Журналист отметил, что заявляющая сегодня о своих правах на полуостров Украина не принимала никакого участия в подписании Парижского мирного договора 30 марта 1856 года. Именно этот документ положил конец Крымской войне.

Ранее Лайф писал, как в Крыму собираются отметить годовщину референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.