"Редкий снимок". Российский космонавт запечатлел ночной Петербург с борта МКС

Читайте также

"Редкий снимок". Российский космонавт запечатлел ночной Петербург с борта МКС

27

Единственному россиянину в составе нынешней экспедиции на МКС Олегу Кононенко удалось запечатлеть ночной Санкт-Петербург из космоса. Фотография опубликована в твиттере "Роскосмоса".

Кононенко смог сделать "по-настоящему редкий снимок", несмотря на то, что траектория полёта МКС не затрагивает широту, на которой расположена Северная столица. Также космонавту удалось выбрать идеальное время — ведь город на Неве часто находится в пасмурном "настроении".

Ранее стало известно о намерении "Роскосмоса" сформировать женский отряд космонавтов для полётов на Международную космическую станцию.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×