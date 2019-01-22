"Редкий снимок". Российский космонавт запечатлел ночной Петербург с борта МКС

Единственному россиянину в составе нынешней экспедиции на МКС Олегу Кононенко удалось запечатлеть ночной Санкт-Петербург из космоса. Фотография опубликована в твиттере "Роскосмоса".

#МКСфотоДня: космонавту Олегу Кононенко удалось сделать по-настоящему редкий снимок — ночной Санкт-Петербург с МКС ✨



Помимо того, что город часто находится в пасмурном «настроении», траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположена северная столица России pic.twitter.com/r7PqKCMxOa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 января 2019 г.

Кононенко смог сделать "по-настоящему редкий снимок", несмотря на то, что траектория полёта МКС не затрагивает широту, на которой расположена Северная столица. Также космонавту удалось выбрать идеальное время — ведь город на Неве часто находится в пасмурном "настроении".

Ранее стало известно о намерении "Роскосмоса" сформировать женский отряд космонавтов для полётов на Международную космическую станцию.