Луценко учил Тимошенко передавать "малявы" из тюрьмы через поцелуй

Политик рассказал, что, когда уже примерно полгода сидел в тюрьме, встретил Тимошенко в одном автозаке.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко признался, что учил лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко передавать записки из тюрьмы через поцелуи. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Генпрокурор рассказал, что, когда уже примерно полгода сидел в тюрьме, встретил Тимошенко в одном автозаке.

— Уже зэки меня уважали, потому что он такой, как все, не боится, за охрану не прячется. И в тот момент мы встретились с ней. Я научил её, как передавать малявы при поцелуях, как вести себя с этими, — сказал Луценко.

Во время интервью он сказал, что о тюремных правилах вспоминает сейчас с ностальгией. Он рассказал, что в тюрьме записку заматывают в целлофан и аккуратно передают.

Луценко отметил, что стойко прошёл испытание бытовыми условиями в заключении. В этом ему помог двухгодичный опыт службы в советской армии. По его словам, главной его проблемой в армии было тесное пространство.

— И психологически гнетёт то, что ты на одной доске с теми, кто убивал. А я точно знаю, что не виноват, — сказал генпрокурор.

Ранее Юрий Луценко сравнил экс-премьера страны Юлию Тимошенко с пулей и добавил, что не считает политика "агентом Кремля".