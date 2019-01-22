Озвучена новая версия крушения Ту-22М3 в Мурманской области

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Озвучена новая версия крушения Ту-22М3 в Мурманской области

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Ранее сообщалось, что самолёт мог попасть в снежный заряд — сильный снегопад со шквальным ветром.

В Минобороны России рассматриваются все версии крушения Ту-22М3 в Мурманской области, включая техническую неисправность бомбардировщика. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Для установления всех обстоятельств ЧП на аэродром вылетела комиссия Минобороны РФ. Ранее в министерстве сообщили, что авария могла произойти "при попадании самолёта в снежный заряд" — сильный снегопад со шквальным ветром.

Напомним, что самолёт при посадке рухнул на полосу аэродрома, из-за чего разломился. Двое членов экипажа погибли на месте, ещё один попал в реанимацию. Четвёртый пострадал. Полёты дальних бомбардировщиков Ту-22М3 запретили в России до выяснения причин ЧП.

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