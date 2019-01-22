В порт Керчи прибыл буксир с моряками, пострадавшими при пожаре на танкерах

В порт Керчи прибыл буксир "Меркурий". Он доставил на сушу пострадавших и тела погибших во время пожара на двух иностранных танкерах в Чёрном море моряков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова.
— Судно причалило, после проверки пограничного контроля начнётся транспортировка в больницу города, — цитирует агентство заместителя главы Керченской городской администрации Дилявера Мельгазиева.
Корреспондент крымской редакции агентства сообщил, что в Керчь прибыл генконсул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи. Отмечается, что дипломат сразу же направился на борт "Меркурия".
На суше пострадавших моряков ожидают кареты скорой помощи.
В настоящее время оформление иностранцев, доставленных с места ЧП, проводят сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.
Ранее Лайф сообщал, что СК России обнародовал кадры с горящими танкерами — на них видны остатки пламени, которые пытаются потушить водой со спасательного судна.
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