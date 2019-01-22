В порт Керчи прибыл буксир с моряками, пострадавшими при пожаре на танкерах

В результате пожара на танкерах погибло 14 человек, шесть пропали без вести. 12 моряков были спасены.

В порт Керчи прибыл буксир "Меркурий". Он доставил на сушу пострадавших и тела погибших во время пожара на двух иностранных танкерах в Чёрном море моряков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова.

— Судно причалило, после проверки пограничного контроля начнётся транспортировка в больницу города, — цитирует агентство заместителя главы Керченской городской администрации Дилявера Мельгазиева.

Корреспондент крымской редакции агентства сообщил, что в Керчь прибыл генконсул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи. Отмечается, что дипломат сразу же направился на борт "Меркурия".

На суше пострадавших моряков ожидают кареты скорой помощи.

В настоящее время оформление иностранцев, доставленных с места ЧП, проводят сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Ранее Лайф сообщал, что СК России обнародовал кадры с горящими танкерами — на них видны остатки пламени, которые пытаются потушить водой со спасательного судна.