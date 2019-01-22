В Совете Европы заявили о кризисе из-за лишения России права голоса

Организации придётся пересматривать свой бюджет, если Москва не решит возобновить выплату взносов.

Из-за лишения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в самом СЕ начался кризис. Об этом заявил генсек организации Турбьёрн Ягланд.

— Сегодня мы тратим время на рассмотрение этого кризиса в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать, — приводит его слова РИА "Новости".

Ягланд.

Он отметил, что давление на Россию в ПАСЕ не ведёт к возвращению Крыма Украине. И нужно разработать новый финансовый план на случай, если Россия к лету не возобновит выплату членских взносов в Совет Европы.

— Мы не можем и дальше сокращать сотрудников, потому что сейчас мы подошли к краю. Если мы пойдём дальше, то я думаю, что это сильно повредит организации и не сделает её работу лучше, — посетовал Ягланд.

Напомним, выплату взноса в Совет Европы Москва прекратила летом 2017 года в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также отмечала, что Россия вернётся в ПАСЕ, только если там создадут равные возможности для всех участников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допускал выход России из Совета Европы.