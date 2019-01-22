В Самаре пассажиров эвакуировали из окружённого кипятком трамвая — видео

В результате коммунальной аварии пострадало 11 человек, четверо госпитализированы в ожоговый центр.

В Самаре в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской прорвало трубу, в результате чего кипяток подтопил район. Горячая вода затопила трамвайные рельсы, и пассажиры оказались заблокированы в общественном транспорте.

Сотрудникам МЧС пришлось вызволять людей из окружённого кипятком и клубами пара трамвая. По данным областного Минздрава, в результате разлива кипятка пострадало 11 человек. Четверых, включая одного ребёнка, госпитализировали в ожоговый центр больницы имени Пирогова.

До устранения последствий ЧП временно остановлено движение трамваев и троллейбусов в Кировском районе Самары. На резервную схему горячего водоснабжения переведены 471 жилой дом, 17 детсадов, 15 школ и девять больниц.

СКР начал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода, выясняются все обстоятельства коммунальной аварии.