Бесподобно! Ниагарский водопад частично замёрз из-за холодов

Как отмечается, туристы ошеломлены видами, которые открываются на водопад как со стороны США, так и со стороны Канады.

Зимний шторм, окутавший Средний Запад США в снега, теперь повернулся на северо-восток страны, превратив его в морозильник. Именно он частично остановил стремительные воды Ниагарского водопада, превратив их в лёд.

— Так холодно, что части Ниагарского водопада, которые обычно извергают воду, замёрзли — и туристы ошеломлены величественными видами, — сообщает CNN.

It's so cold, parts of the usually rushing waters at Niagara Falls have frozen -- and visitors are stunned by the majestic views https://t.co/PHxsO7VzAg pic.twitter.com/3SvGzSC4l3 — CNN (@CNN) 22 января 2019 г.

Пользователь Instagram Инге Грут, посетившая водопад с канадской стороны, написала, что солнце у достопримечательности вышло лишь на 15 минут. Женщина написала, что температура на улице была минус 25 градусов Цельсия.

Зимой 2018 года Ниагарский водопад обледенел из-за морозов — тогда температура в районе водопада опустилась на 20 градусов ниже климатической нормы.