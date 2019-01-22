Кинокритик заявил, что Брэдли Куперу и Альфонсо Куарону не светят "Оскары"

Сегодня Киноакадемия США объявила номинантов на "Оскар-2019", вручение наград которого состоится 24 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Фильмы "Рома" Альфонсо Куарона и "Звезда родилась" Брэдли Купера вполне возможно проиграют в номинации "Лучший фильм" на премии "Оскар". Об этом Лайфу рассказал кинокритик Роман Григорьев.

— Мне кажется, что имеет смысл ставить на "Зелёную книгу", так как фильм очень удачно и гармонично сочетает в себе все тренды современного американского общества, — сказал Григорьев.

По его мнению, блокбастер "Чёрная пантера", вероятнее всего, тоже не сможет победить, потому что фильм сложно назвать "высокохудожественным шедевром".

Что касается главной мужской роли, то Григорьев выделяет роль Брэдли Купера в фильме "Звезда родилась" и Уиллема Дефо в киноленте "Ван Гог: на пороге вечности". Кинокритик отметил, что больше всего достоин награды Дефо, так как это одна из лучших ролей актёра.

Из претендентов на награду в номинации "Лучшая женская роль" Григорьев выделил Гленн Клоуз в фильме "Жена" за сильный женский образ и за то, что фильм опять же следует современным течениям в американском обществе.

Напомним, сегодня Киноакадемия США объявила номинантов на "Оскар-2019". Вручение наград состоится 24 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.