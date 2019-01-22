Пять стран решили выделить деньги на суд по крушению MH17

Основную часть на себя возьмут Нидерланды, об остальных расходах они будут договариваться дополнительно.

Пять государств — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина — подписали меморандум о финансовой поддержке для уголовного преследования тех, кого на Западе признают виновными в крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что Нидерланды согласны взять на себя расходы на обвинение, судебный корпус и защиту свидетелей. Остальное будет финансироваться совместно.

Другие детали будут прописываться в двусторонних договорах Нидерландов с остальными странами — участницами соглашения.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили об отсутствии оснований для допроса россиян по делу о MH17.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский "боинг" MH17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Украинские власти немедленно обвинили в произошедшем ополченцев Донбасса и Российскую армию.

Позднее российские эксперты представили доказательства, которые свидетельствуют о том, что за уничтожением лайнера могут стоять украинские военные.