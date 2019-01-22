"Русский спорт на время отошёл от края". В РУСАДА отреагировали на решение WADA

Всемирное антидопинговое агентство ранее не стало лишать российское статуса соответствия.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое оставило неизменным статус РУСАДА.

Он поздравил спортсменов и функционеров спорта с таким решением, подчеркнув, "что мы действительно отошли даже хотя бы на время от края". Его слова приводит портал Sport24.

Ганус сказал, что РУСАДА может продолжать дальнейшую работу, однако напомнил об обязательствах, связанных с выполнением второго этапа. Их определил исполком WADA от 20 сентября.

— РУСАДА сохраняет своё соответствие, никакие санкции с лишением права участия российских спортсменов в соревнованиях применяться не будут, — добавил Ганус.

Ранее Лайф сообщал, что на заседании исполкома WADA было принято решение оставить неизменным статус Российского антидопингового агентства. Как отмечалось, эксперты заявили о "значительном прогрессе", достигнутом в решении проблемы допинга в России.