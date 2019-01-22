"50 на 50". Губерниев рассказал, перестанут ли давить на РФ после решения WADA

Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не лишать статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не стало для него сенсацией.
— Никакой сенсации не произошло. Мы к этому шли, мы к этому пришли. Надеюсь, что всё, что мы передали, будет изучено и никаких проблем не будет, — сказал спортивный комментатор в беседе с "Чемпионатом".
Губерниев отметил, что "не понимал пляски вокруг этих сроков и чисел", поскольку заминка возникла не по вине российской стороны. При этом журналист не уверен, что после решения WADA Москву "перестанут прессовать". Шансы, по его мнению, 50 на 50 — всё зависит от результатов экспертиз. Телеведущий также отметил, что ситуация вокруг сорванного дедлайна стала проверкой для тех, "кому нужны сиюминутные скандалы".
— Тут как в "Крёстном отце": кто заявит о встрече, тот и предатель, — добавил Губерниев.
Ранее WADA оставило неизменным статус РУСАДА. Таким образом, отечественные спортсмены могут продолжать выступать на международных турнирах без ограничений, а Россия — принимать эти турниры.
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