Больше спорта. В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

Соответствующий законопроект, который может вступить в силу через год, разрабатывает Минфин.

Власти планируют предоставлять жителям России новый социальный налоговый вычет. Его хотят предоставлять людям, которые тратят деньги на спортивно-оздоровительные услуги.

На официальном портале проектов нормативных актов правительства опубликовано уведомление о разработке соответствующего законопроекта.

Целью проекта является предоставление социального налогового вычета в сумме, которую налогоплательщик уплатил в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Планируется, что разрабатываемые нормы могут вступить в силу уже через год — в январе 2020-го. Публичное обсуждение предлагаемых норм намерены завершить до 4 февраля 2019 года.

В настоящее время налогоплательщики в России могут подать документы на получение социальных налоговых вычетов на обучение, лечение и приобретение лекарств и на некоторые благотворительные расходы.