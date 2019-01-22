WADA допустило отстранение России от ОИ-2020 при фальсификации данных

Речь идёт о достоверности информации, которую WADA получила из московской антидопинговой лаборатории.

Россию могут отстранить от выступления на Олимпийских играх 2020 года в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявит фальсификацию данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в отчёте Комитета WADA по соответствию.

— В связи с этим Россия может лишиться права на проведение международных соревнований в течение определённого периода времени, а российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года или Паралимпиаде-2020, — приводится выдержка из документа.

Речь идёт о достоверности данных, которые WADA получило из московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, что допинговые скандалы в прошлые годы уже сказались на выступлениях России в олимпиадах. Так, в 2016 году страна участвовала в соревнованиях в усечённом формате, в 2018-м — вовсе в качестве команды под олимпийским флагом, без привязки к стране.

Напомним, исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия.