Гнала 180 км/ч по Москве. Подробности о девушке, отобравшей машину у таксиста

Избив водителя, она оставила его на дороге и села за руль машины, чтобы добраться к себе домой.

Сюжет компьютерной игры или остросюжетного сериала. Так можно описать то, что устроила утром в Москве 27-летняя уроженка Челябинска. Подробности ЧП стали известны МК.

Всё началось на Ленинградском вокзале, где Екатерина села на заднее сиденье автомобиля такси марки Hyundai с 52-летним водителем за рулём. И поездка проходила гладко до Садовой-Самотёчной улицы. Но там на капот бросилась неизвестная дама.

Водитель попытался узнать, не нужна ли ей помощь, вышел из-за руля, за что тут же получил серию сокрущающих ударов, которые прекратились, только когда он упал практически под колёса проезжающего пикапа. Водитель внедорожника вышел помочь лежащему на дороге коллеге, чем, возможно, и напугал буйную даму, которая тут же запрыгнула на пустое водительское сиденье в такси, не обращая внимания на сидящую на заднем сиденье Екатерину, и дала по газам.

Автомобиль на полной скорости "летел" по улицам столицы, скорость на спидометре достигала 180 км/ч. Новый водитель создавал аварийные ситуации, сопровождая всё происходящее собственными криками, чем приводил в неописуемый ужас пассажирку на заднем сиденье, которая молила дать ей свободу.

В районе метро "Войковская" челябинка, наконец, сдалась и выпустила невольную заложницу. Та вся в слезах вырвалась на улицу, от страха даже оставив свою сумку на заднем сиденье. После этого автомобиль продолжил свой путь на Ленинградский проспект, где находится квартира лихачки. Подъехав к дому, она припарковала во дворе автомобиль и поднялась домой.

Тем временем избитого таксиста с тяжёлыми травмами, в том числе переломом лобковой кости, госпитализировали в НИИ Склифосовского, а полицейские спустя непродолжительное время нашли угнанный автомобиль и задержали угонщицу. Следователями ОМВД России по Тверскому району против неё возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".