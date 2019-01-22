Егора Крида могут осудить в Эмиратах за нелегальный концерт

Певец дал коммерческое выступление в клубе Base Dubai через несколько дней после того, как отказался выходить на сцену во время фестиваля в Абу-Даби.

Певца Егора Крида могут осудить в Объединённых Арабских Эмиратах за нелегальный концерт. Об этом сообщил общественный деятель Александр Хаминский в "Фейсбуке".

Юристу удалось выяснить, что Крид дал коммерческое выступление в клубе Base Dubai через несколько дней после того, как отказался выходить на сцену во время фестиваля в Абу-Даби.

— Егор Крид в отсутствие рабочей визы выступал нелегально, получая вознаграждение банальным кешем, — написал Хаминский.

В связи с этим Крид стал первым современным артистом из России, который попадёт под суд и российской, и иностранной юрисдикции. Помимо того, проблемы могут возникнуть и у клуба Base Dubai.