Куда теперь? Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

Спортсмен заявил, что ему нравилось быть в команде. Он отметил, что его опыт в футболе был хорошим.

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике 32-летний Усэйн Болт заявил, что завершил футбольную карьеру. Об этом сообщает портал Goal.com.

— Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось даже просто быть в команде, это отличалось от лёгкой атлетики, и это было весело, пока это продолжалось, — цитирует портал слова спортсмена.

Осенью 2017 года Лайф сообщал, что "самый быстрый человек мира" решил стать футболистом. В феврале 2018-го Болт сообщил о подписании контракта с футбольным клубом. Прошлой весной спортсмен заявил, что у него больше таланта, чем у Лео Месси. Осенью 2018 года Болт отклонил предложение о переходе в один из мальтийских клубов.