"Сами виноваты". Пушков прокомментировал жалобы генсека Совета Европы на кризис

Сенатор заявил, что европейцам не нужно было "следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов".

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о кризисе в самом СЕ, начавшемся из-за лишения России права голоса в ПАСЕ.

— Генсек Совета Европы Ягланд отметил, что лишение России правa голосa в ПАСЕ не привело к передаче Крыма Украине и не дало ничего, кроме создания острейшего кризиса в Совете Европы, — написал сенатор в "Твиттере".

Генсек СЕ Ягланд отметил, что лишение России правa голосa в ПАСЕ не привело к передаче Крыма Украине и не дало ничего, кроме создания острейшего кризиса в СЕ. Добавлю: в Страсбурге сами в этом виноваты - не надо было следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2019 г.

Пушков заявил, что в Страсбурге виноваты сами. По мнению члена Совфеда, Совету Европы не стоило "следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов".

Ранее Лайф писал, что генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил о кризисе, начавшемся в СЕ из-за лишения России права голоса в ПАСЕ.