"Сами виноваты". Пушков прокомментировал жалобы генсека Совета Европы на кризис

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"Сами виноваты". Пушков прокомментировал жалобы генсека Совета Европы на кризис

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Сенатор заявил, что европейцам не нужно было "следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов".

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о кризисе в самом СЕ, начавшемся из-за лишения России права голоса в ПАСЕ.

— Генсек Совета Европы Ягланд отметил, что лишение России правa голосa в ПАСЕ не привело к передаче Крыма Украине и не дало ничего, кроме создания острейшего кризиса в Совете Европы, — написал сенатор в "Твиттере".

Пушков заявил, что в Страсбурге виноваты сами. По мнению члена Совфеда, Совету Европы не стоило "следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов".

Ранее Лайф писал, что генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил о кризисе, начавшемся в СЕ из-за лишения России права голоса в ПАСЕ.

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