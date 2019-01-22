А что, так можно было? Кандидат в президенты Украины попросил денег у народа

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А что, так можно было? Кандидат в президенты Украины попросил денег у народа

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Фото: © Facebook/Віталій Купрій

Политик опубликовал свой накопительный счёт и заявил, что деньги пойдут только на избирательную кампанию.

Внепартийный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй попросил у избирателей денег на предвыборную кампанию. Свою просьбу он изложил в "фейсбуке".

— Я публикую свой накопительный счёт избирательного фонда, средства из которого идут исключительно на кампанию. Буду благодарен любой финансовой поддержке и перепосту, — написал Куприй.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты.

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