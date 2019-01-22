Эмин Агаларов назвал дочь именем греческой богини

Певец и бизнесмен вновь стал отцом вечером 31 декабря за несколько часов до боя курантов.

Певец Эмин Агаларов и его супруга Алёна Гаврилова назвали новорождённую дочь Афиной. Об этом со ссылкой на окружение пары сообщает портал Super.ru. Малышке дали имя древнегреческой богини мудрости.

Эмин выложил фото с младшей дочкой и женой, подписав его: "Счастливый отец четверых".

Лайф сообщал, что дочь Эмина Агаларова родилась незадолго до наступления 2019 года. От брака с Лейлой Алиевой у артиста подрастают два сына и приёмная дочь.